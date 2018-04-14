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США, Франции и Великобритании начали военную операцию в Сирии
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США, Франции и Великобритании начали военную операцию в Сирии 

Авторадио 47 минут назад
Фото: Газета Кемерова
По объектам в Сирии США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает Минобороны России. Сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, сообщает агентство САНА. Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поручила вооруженным силам страны нанести удар по Сирийской арабской республике. Позже в Елисейском дворце заявили о таких же мерах. По данным источника РИА Новости в органах безопасности Сирии, шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по складу военной армии к западу от Хомса.
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