США, Франции и Великобритании начали военную операцию в Сирии 

По объектам в Сирии США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает Минобороны России. Сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, сообщает агентство САНА. Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поручила вооруженным силам страны нанести удар по Сирийской арабской республике. Позже в Елисейском дворце заявили о таких же мерах. По данным источника РИА Новости в органах безопасности Сирии, шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по складу военной армии к западу от Хомса.