Мишенями ударов США стали военные базы в Дамаске и исследовательский центр

Аргументы и Факты: последние новости

СМИ узнали о 8 потенциальных целях, выбранных США для ударов в Сирии

СМИ сообщили, что США, Франция и Британия обсуждали удар по Сирии

Посол: Россия будет сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии