Мишенями ударов США стали военные базы в Дамаске и исследовательский центр 

Источники сообщают, что несколько армейских баз и научно-исследовательский центр стали мишенями ракетных ударов США и их союзников, передает Интерфакс.
Согласно имеющейся информации, речь идет об объектах, находящихся в Дамаске. О последствиях этих ударов пока не сообщается.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска Думе на прошлой неделе. Военная операция проводится совместно с силами Великобритании и Франции.