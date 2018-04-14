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Мишенями ударов США стали военные базы в Дамаске и исследовательский центр
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Мишенями ударов США стали военные базы в Дамаске и исследовательский центр 

Аргументы и Факты 31 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Источники сообщают, что несколько армейских баз и научно-исследовательский центр стали мишенями ракетных ударов США и их союзников, передает Интерфакс.
Согласно имеющейся информации, речь идет об объектах, находящихся в Дамаске. О последствиях этих ударов пока не сообщается.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска Думе на прошлой неделе. Военная операция проводится совместно с силами Великобритании и Франции.
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