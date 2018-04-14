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Минобороны России уличило Запад в уничтожении гражданской инфраструктуры Сирии
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Минобороны России уличило Запад в уничтожении гражданской инфраструктуры Сирии 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Помимо военных объектов, под удар США и их союзников попала гражданская инфраструктура Сирии. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает в субботу, 14 апреля, агентство «Интерфакс».
«14 апреля в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики», — утверждают российские военные.
В оборонном ведомстве добавили, что ни одна из выпущенных по Сирии крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.
Ранее 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска. Налет длился около 50 минут. По утверждению сирийских властей, около трети крылатых ракет были сбиты системами ПВО.
Военная операция, утверждает Трамп, проводится совместно с Францией и Великобританией, ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.
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