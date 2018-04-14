Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска , передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.

"Перехвачены и сбиты 13 ракет в районе Кисва", — говорится в сообщении.

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