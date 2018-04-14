Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поручила вооруженным силам страны нанести удар по Сирии.
"Перехвачены и сбиты 13 ракет в районе Кисва", — говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>