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Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска
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Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поручила вооруженным силам страны нанести удар по Сирии.
"Перехвачены и сбиты 13 ракет в районе Кисва", — говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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