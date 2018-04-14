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ВС США наносят удары по нескольким целям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk
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ВС США наносят удары по нескольким целям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ВС США наносят удары по нескольким целям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk
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