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США не собираются оставаться в Сирии бесконечно
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США не собираются оставаться в Сирии бесконечно, заявил Трамп 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
США не собираются оставаться в Сирии бесконечно, заявил президент США Дональд Трамп.
"В Сирии у нас небольшой контингент, который борется с тем, что осталось от ИГ*. Они (контингент) делают что необходимо для защиты американского народа", — сказал Трамп, выступая с обращением к нации.
"США не добиваются бесконечного присутствия в Сирии ни при каких обстоятельствах", — добавил он.
"Мы рассчитываем на тот день, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой", — уточнил Трамп.
По его словам, Ближний Восток — "проблемное место".
"Это проблемное место, мы его попытаемся сделать лучше, но это проблемное место… судьба региона находится в руках его народов", — заключил Трамп.
* Запрещенная в России террористическая организация
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