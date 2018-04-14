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Reuters: в Дамаске раздаются взрывы
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Reuters: в Дамаске раздаются взрывы 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 апреля. Звуки взрывов раздаются в столице Сирии Дамаске после сообщения президента США Дональда Трампа о начале нанесения авиаударов по Сирии, виден дым. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
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