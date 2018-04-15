Трамп вновь подверг критике ФБР за обыск в офисе его адвоката Коэна 

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь подверг критике Федеральное бюро расследований (ФБР) за обыск, проведенный 9 апреля в офисе его личного адвоката Майкла Коэна.
"Конфиденциальность взаимоотношений между адвокатом и его клиентами осталась в прошлом. Со мной работают много юристов (слишком много!). Они, возможно, задаются сейчас вопросом: когда их офисы или даже дома будут подвергнуты обыскам, и все [будет] изъято, включая их телефоны и компьютеры. Все юристы расстроены и обеспокоены!" — написал глава государства в Twitter.
Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Коэна, сотрудники ФБР во время обыска офиса в Нью-Йорке изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, выплаченных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.
По сведениям газеты The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование. Его подозревают в банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. При этом необходимые сведения следователи в Нью-Йорке получили от специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует утверждения о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой.