Трамп вновь подверг критике ФБР за обыск в офисе его адвоката Коэна

"Конфиденциальность взаимоотношений между адвокатом и его клиентами осталась в прошлом. Со мной работают много юристов (слишком много!). Они, возможно, задаются сейчас вопросом: когда их офисы или даже дома будут подвергнуты обыскам, и все [будет] изъято, включая их телефоны и компьютеры. Все юристы расстроены и обеспокоены!" — написал глава государства в Twitter.