Источник сообщил об обстреле аэропорта в Алеппо

По данным источника, боевики запустили ракеты из района Хан-Туман. В результате попадания одной из ракет аэропорту был нанесен незначительный материальный ущерб.

"Другие ракеты упали в пустые районы неподалеку от аэропорта и не нанесли никакого ущерба", — заявил источник.