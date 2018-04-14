Источник сообщил об обстреле аэропорта в Алеппо 

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* запустили несколько ракет из установки РСЗО "Град" по городу Алеппо, одна из них попала по международному аэропорту города, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
По данным источника, боевики запустили ракеты из района Хан-Туман. В результате попадания одной из ракет аэропорту был нанесен незначительный материальный ущерб.
"Другие ракеты упали в пустые районы неподалеку от аэропорта и не нанесли никакого ущерба", — заявил источник.
* Запрещенная в России террористическая организация