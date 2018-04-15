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В Афинах в ходе акции протеста против ударов США по Сирии сожгли американский флаг
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В Афинах в ходе акции протеста против ударов США по Сирии сожгли американский флаг 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители греческой столицы вышли на улицы в знак протеста против ударов западной коалиции по Сирии. Митингующие собрались у посольства США и сожгли американский флаг.
RT на русском: последние новости
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