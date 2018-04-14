В Пентагоне рассказали о выделенном Украине миллиарде долларов на оборону 

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что с 2014 года Украине было выдано около $1 млрд на оборону.
Об этом сообщает УНН.
«США по-прежнему стремятся к глубокой перестройки оборонных возможностей украинских сил и преодоления препятствий на пути в НАТО. С 2014 года мы предоставили почти миллиард долларов на помощь Украине в области безопасности», — сказал он.
Об этом он заявил на форуме по безопасности в Киеве.
Карем также добавил, что США продолжат оказывать давление на Россию.
Ранее конгресс США принял решение выделить $200 млн на военную помощь Украине, хотя Пентагон планировал направить на эти цели на $150 млн больше.