В Пентагоне рассказали о выделенном Украине миллиарде долларов на оборону

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что с 2014 года Украине было выдано около $1 млрд на оборону. Об этом сообщает УНН. «США по-прежнему стремятся к глубокой перестройки оборонных возможностей украинских сил и преодоления препятствий на пути в НАТО . С 2014 года мы предоставили почти миллиард долларов на помощь Украине в области безопасности», — сказал он. Об этом он заявил на форуме по безопасности в Киеве. Карем также добавил, что США продолжат оказывать давление на Россию Ранее конгресс США принял решение выделить $200 млн на военную помощь Украине, хотя Пентагон планировал направить на эти цели на $150 млн больше.