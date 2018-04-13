Вашингтон готов продолжать военную помощь Киеву, заявил Волкер

"В оборонной сфере Украины есть пробелы, и мы готовы помогать заполнить пробелы в обороне. Важно подчеркнуть, что нужно усиливать оборонные возможности (Киева), чтобы конфликт не ухудшился", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

Он считает, что поставки оружия «повысят цену возможной эскалации конфликта для России ».

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.