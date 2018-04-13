Ещё
Вашингтон готов продолжать военную помощь Киеву, заявил Волкер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вашингтон готов продолжать военную помощь Киеву, заявил Волкер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы продолжать военную помощь Киеву, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"В оборонной сфере Украины есть пробелы, и мы готовы помогать заполнить пробелы в обороне. Важно подчеркнуть, что нужно усиливать оборонные возможности (Киева), чтобы конфликт не ухудшился", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.
Он считает, что поставки оружия «повысят цену возможной эскалации конфликта для России».
Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в «военной агрессии».
РИА Новости: последние новости
Глава Пентагона назвал "химическую атаку" в Думе "непростительной" США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки Силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»342
Россия отказывается от SWIFT412
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»569
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ78
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение