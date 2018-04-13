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Москва осудила решения Вашингтона по Сирии на совбезе ООН
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Москва осудила решения Вашингтона по Сирии на совбезе ООН 

Авторадио 47 минут назад
Соединенные Штаты раскручивают военный сценарий в Сирии, за это придется отвечать. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. По его словам, такое поведение американских властей недостойно для статуса постоянного члена Совбеза ООН. О том, что суверенитет и целостность территории Сирии должны уважать, заявил на заседании и представитель Китая. Пекин уверен, что военного решения кризиса в арабской республике не существует. Единственный выход — политическое урегулирование, — добавил дипломат.
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