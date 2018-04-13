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Постпред Китая при ООН призвал уважать суверенитет Сирии
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Постпред Китая при ООН призвал уважать суверенитет Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Постпред Китая при ООН Ву Хайтао на заседании Совбеза заявил, что суверенитет и территориальная целостность Сирии должны уважаться другими странами.
«Суверенитет Сирии, территориальная целостность должны полностью уважаться. Мы призываем стороны к спокойствию и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, и решать проблемы мирно, через консультации и диалог», — цитирует РИА «Новости» китайского постпреда.
Хайтао также отметил, что КНР уверена в отсутствии военного решения сирийского кризиса. «Единственный выход — политическое урегулирование», — сказал он.
В четверг Китай высказался об угрозах президента США Дональда Трампа по Сирии.
Трамп заявлял, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Ранее Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.
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