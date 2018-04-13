Небензя: террористам приказали начать наступление после ударов США по Сирии

«Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с терроризмом и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции», — сообщил Небензя.