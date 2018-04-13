Небензя: террористам приказали начать наступление после ударов США по Сирии 

России известно, что главарям боевиков в Сирии приказали начать наступление на позиции правительственных сил, если США и их союзники нанесут удары по стране. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА «Новости».
«Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с терроризмом и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции», — сообщил Небензя.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп изучает данные американской разведки, чтобы принять решение о нанесении удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.