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Трамп напомнил, что критикующий его экс-директор ФБР лгал под присягой и допускал утечки
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Трамп напомнил, что критикующий его экс-директор ФБР лгал под присягой и допускал утечки 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь обрушился с критикой на уволенного им в 2017 году директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который крайне нелестно высказывается о нем в своих мемуарах.
"Доказано, что Джеймс Коми — источник утечек и лжец. Практически все в Вашингтоне считали, что его нужно уволить за то, что он ужасно выполнял свою работу до того, как его, по сути, выставили. Он сливал секретную информацию, за что его нужно привлечь к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой", — написал Трамп в своем Twitter.
"Он слабый и лживый скользкий тип, который был, как показало время, ужасным директором ФБР", — продолжил президент, вновь упрекнув Коми за то, как его ведомство проводило расследование по делу об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон своего личного почтового сервера для служебной переписки. По его словам, это войдет в историю, как одна из наиболее «халтурных работ».
"Уволить Джеймса Коми было для меня большой честью", — резюмировал американский лидер.
Коми в своих мемуарах, которые выйдут из печати на будущей неделе, дает нелестные характеристики Трампу и приводит подробности своих бесед с ним. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press, получившее копию мемуаров под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом» и основанный на ожидании «личной преданности».
В мае прошлого года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп выдвинул на должность главы ведомства Кристофера Рея.
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