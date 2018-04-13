Трамп напомнил, что критикующий его экс-директор ФБР лгал под присягой и допускал утечки

"Доказано, что Джеймс Коми — источник утечек и лжец. Практически все в Вашингтоне считали, что его нужно уволить за то, что он ужасно выполнял свою работу до того, как его, по сути, выставили. Он сливал секретную информацию, за что его нужно привлечь к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой", — написал Трамп в своем Twitter.

"Он слабый и лживый скользкий тип, который был, как показало время, ужасным директором ФБР", — продолжил президент, вновь упрекнув Коми за то, как его ведомство проводило расследование по делу об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон своего личного почтового сервера для служебной переписки. По его словам, это войдет в историю, как одна из наиболее «халтурных работ».

"Уволить Джеймса Коми было для меня большой честью", — резюмировал американский лидер.

Коми в своих мемуарах, которые выйдут из печати на будущей неделе, дает нелестные характеристики Трампу и приводит подробности своих бесед с ним. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press, получившее копию мемуаров под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом» и основанный на ожидании «личной преданности».