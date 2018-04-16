Россия решила сменить своего посла в Сирии 

Эхо Москвы: последние новости

19.04.2018 07:45 : Германия попросит США не вводить санкции против немецкого бизнеса из-за России

12.04.2018 04:05 : Россия рассчитывает получить от Пентагона координаты целей в Сирии, по которым планируются нанести удар.