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Депутат Госдумы уверен, что ответные санкции России затронут Украину
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Депутат Госдумы уверен, что ответные санкции России затронут Украину 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что контрсанкции, которые намерена ввести Россия в ответ на ограничения со стороны США, распространятся и на Украину. Об этом сообщает RNS.
"Положения законопроекта (о контрсанкциях — "Газета.Ru") затронут все страны, которые присоединились к американским антироссийским санкциям. И поскольку Украина к целому ряду из них с большим энтузиазмом присоединилась, то, я уверен, что для Украины никаких исключений не будет. Более того, идя в фарватере вашингтонской политики, Украина себя ставит на приоритетное место, как страна, в отношении которой будут предприняты меры экономического реагирования", — сказал Гутенев.
Он подчеркнул, что от новых санкций больше всего пострадают европейские политики и бизнес.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, в качестве ответа на антироссийские санкции США, предложили запретить работодателям в России принимать американских граждан.
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