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Турчинов: В случае полномасштабной войны с Россией Украине никто не поможет
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Турчинов: В случае полномасштабной войны с Россией Украине никто не поможет 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил во время Киевского форума по безопасности, на котором присутствовали представители других стран. Турчинов вновь заговорил о том, что Россия якобы готова к нападению на Украину.
На этот раз, по его мнению, Россия бросит против Украины 260 тысяч бойцов и военную технику.
«В Сирии находится военный контингент РФ численностью всего 3,5 тысячи человек. И наши стратегические партнеры — США, Англия, которые, кстати, были гарантами нашей безопасности и неприкосновенности наших границ по Будапештскому меморандуму — сегодня подтягивают мощный флот, готовы к решительным действиям. Я не помню ни американский, ни английский флот в феврале 2014 года, когда началась агрессия против нас в Крыму. И я хочу спросить: а если Россия бросит армии, сконцентрированные на нашей границе, против нашего государства, — появится этот флот Черном море?», — заявил Турчинов.
Секретарь СНБО считает, что Запад Украине не поможет.
«К сожалению, я убежден, что наши партнеры не дадут нам на это ответа. И потому как в 2014 году, так и сейчас мы вынуждены рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы», — добавил он.
При этом Турчинов поспешил заявить, что Украина стремиться к сотрудничеству с Европой и поблагодарил международных партнеров за санкции против России.
Ранее он заявил, что украинская армия не способна противостоять российской, поэтому он и не стал бороться за Крым в 2014 году.
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