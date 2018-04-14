В Киеве поддержали удары по Сирии

"Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада", — написал он в фейсбуке.

Турчинов отметил, что «агрессивные заявления Кремля … не смогли остановить справедливого наказания».

Ранее в Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии. Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе . К ним также присоединились Великобритания и Франция.