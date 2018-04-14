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В Киеве поддержали удары по Сирии
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Российские истребители поднялись в небо Сирии
Российские истребители поднялись в небо Сирии

В Киеве поддержали удары по Сирии 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что военные США и их союзники, Франция и Британия, нанеся удары по Сирии, продемонстрировали адекватную реакцию на использование химоружия, сообщает РИА «Новости».
"Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада", — написал он в фейсбуке.
Турчинов отметил, что «агрессивные заявления Кремля … не смогли остановить справедливого наказания».
Ранее в Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии. Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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