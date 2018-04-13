Лавров заявил о продолжении контактов с Вашингтоном по военной линии

Москва и Вашингтон продолжают контактировать по военной линии, сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Стефом Блоком. «Если брать каналы, которые остались (между Москвой и Вашингтоном. — RNS), это периодические разговоры президентов и достаточно регулярные каналы по линии военных, то они в этом формате, в этих рамках используются…», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о контактах с США для снижения напряженности в Сирии По его словам, Россия продолжает быть открытой для контактов с США. Ранее в среду президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ударам Вашингтона по Сирии. США считает, что такой удар должен стать ответом на якобы применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума