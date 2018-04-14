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Трампу может грозить импичмент из-за атаки на Сирию
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Трампу может грозить импичмент из-за атаки на Сирию 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно американскому законодательству, право решать вопрос о вступлении в военные действия возложено на Конгресс США
В американском Конгрессе заговорили о том, что из-за атаки на Сирию Дональду Трампу может грозить импичмент за грубое нарушение американского законодательства. Согласно ему, президент США может применить против кого-то вооруженные силы только с разрешения Капитолия. Исключение — внезапное нападение на сами США — это прописано еще 45 лет назад в Резолюции о военных полномочиях. И даже в этом случае президент обязан в течение 48 часов представить в Конгресс письменные объяснения.
В Конституции США прямо сказано, что если глава государства по личной инициативе, без одобрения сенаторов, решит объявить войну той или иной стране, он автоматически лишается полномочий, его импичмент — это уже формальность.
Фактически Трамп войну Сирии не объявлял, однако и с Конгрессом свои действия не согласовал. Этим, считают аналитики, могут воспользоваться противники Трампа в Конгрессе.
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