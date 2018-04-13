Постоянный представитель РФ при ООН предупредил США об опасности военной операции в Сирии

ООН , 12 апреля / Синьхуа / — Россия в четверг предупредила США и их союзников о необходимости отказаться от военной операции в Сирии . Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на полях закрытых консультаций Совбеза по сирийской проблеме.

По словам российского дипломата, Россия крайне обеспокоена ситуацией и опасной эскалацией в Сирии и надеется, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства.

На вопрос, будет ли военный конфликт между США и Россией в случае проведения военной операции США против Сирии, В. Небензя заявил, что пока он не может исключать любую возможность. Дипломат подчеркнул, что задача первостепенной важности — предотвращение войны и проведение диалога через надлежащие каналы во избежание любого опасного развития ситуации.

В. Небензя заявил, что любые военные действия США против Сирии нарушат международное право. Даже озвученная угроза нанести авиаудар по Сирии является нарушением Устава ООН.

Францией. Напомним, что 7 апреля появились сообщения о применении химического оружия в регионе Восточная Гута на окраине сирийского Дамаска . Президент США Дональд Трамп в понедельник и среду дважды выступал с заявлением о намерении ударить по Сирии, отмечая, что «у США есть много вариантов, военных, и мы вам дадим об этом знать очень скоро». США также рассматривают возможность развернуть совместную операцию с Великобританией