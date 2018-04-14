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Франция не предупреждала Путина об ударе по Сирии, заявили в Париже
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Франция не предупреждала Путина об ударе по Сирии, заявили в Париже 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не предупреждала президента РФ Владимира Путина об ударе по Сирии, передает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли, выступая с заявлением утром в субботу, сообщила, что «Франция и союзники убедились, что российская сторона была оповещена» об операции.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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