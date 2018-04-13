Путин приедет к Трампу на поклон

Отношения между Америкой и Россией дружескими, мягко говоря, никогда не считались. Озвучивались прогнозы, что это изменится после выборов президента в 2016, когда РФ сделала ставку на республиканского кандидата Дональда Трампа . Он победил, а в российской Госдуме открывали шампанское…

Прошло чуть больше года — и ситуация между двумя ядерными державами накалилась до предела. Президент РФ Владимир Путин не устает бряцать новыми разработками «сверхмощного» оружия перед США , в то время, как Трамп «утопил» Россию в санкциях и высылает их дипломатов из страны. В мире стали поговаривать о новой холодной войне.

Какая же связь существует между Трампом и Путиным, о чем будут разговаривать президенты на встрече в Белом доме, и чем закончится военное, дипломатическое и политическое обострение между странами, «Обозреватель» узнавал у капитана 1-го ранга Военно-морских сил США, экс-начальника штаба Военной миссии связи НАТО Москве Гарри Табаха.

«Обозреватель»: В недавнем разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным речь шла о гонке вооружений между странами. После этого сам Трамп заявил, что Россия ее проиграет — если, конечно, решится ее начать. Можно ли это расценивать как начало новой холодной или какой-либо другой войны?

Гарри Табах: Мне кажется, гонка вооружений уже началась. Трамп человек прагматичный, потому все, что он говорит, потом сбывается. А вообще, надо меньше слушать то, что говорят советники президента — особенно о том, что его отговаривали от поздравлений Путина. Потому что эти советники дают такие советы уже 30 лет — и Обаме, и Клинтону и Бушу, — но они не срабатывают. Ибо все они начинали с Путиным на хорошей ноте, давая ему выход из ситуации, а он с ними все равно плохо заканчивал — видишь ли, все плохие, кроме него.

К тому же, мы не знаем, что Трамп сказал в поздравлении Путину. А ведь он саркастический человек. Как, каким тоном он ему это сказал — в дипломатии это очень важно. Он мог сказать: «Знаешь, Володя, я тебя поздравляю, ты там выиграл, я так переживал, как на своих выборах — никто не думал, не гадал, и ты тоже так. Поздравляю». Он мог его подколоть таким образом, сказав в то же время: «Я подписал самый большой в истории в военном плане бюджет — и это благодаря твоему мультику, в котором ты пригрозил разбомбить Майами …».

И самое интересное, что так и получилось. Наш бюджет-то вырос, а когда Путин говорит, что у него будет и такое, и сякое оружие, а бюджет для Вооруженных сил у РФ понизился, и экономика хуже стала — это нонсенс, так не бывает. Если он сделает это — Россия очень быстро разорится, а она сейчас и так в очень плохой ситуации. Поэтому, мне кажется, Трамп сказал: «Слушай, я буду как царь Соломон — дам тебе выход из этого угла, в который ты себя загнал. Ты ведь понимаешь, что началась стратегическая изоляция России, а это очень опасно. Более того, началась холодная война и опускается железный занавес — но в этот раз уже Запад изолирует себя от России, от Советского Союза».

Путин понимает, что он в опасности. Поэтому он решил послушаться совета Трампа и встретиться с ним. Но опять же — сейчас говорят, что не надо Трампу с ним встречаться, не надо приглашать к себе домой. Но мне кажется, что это все наигранно нашими левыми и пророссийскими силами, внутренней пропагандой России. Ведь обычно в таких ситуациях встречаются на нейтральных территориях — как Рейган с Горбачевым встретились в Исландии . Но сейчас Трамп приглашает Путина в Белый дом — это когда полковник лейтенанта приглашает зайти в кабинет, или директор — пятиклассника: ты понимаешь, что он не будет тебя хвалить и дарить подарки.

— Наоборот отчитает.

— А еще тебе вставят клизму в сорок литров, и ты ее будешь держать пока не исправишься.

— Считаете, что Трамп приглашает Путина в США, чтобы «вставить клизму», как вы это назвали?

— Не думаю, что когда он приедет, Трамп прижмет его к груди и скажет: «Молодец, Володя, денег нет, но ты держись». Я думаю, что он ему объяснит разницу между проституцией и героизмом — он приглашает его для того, чтобы, как говорят в армии, «устроить групповое самоизнасилование». Орда никогда не ездит к князю — князь всегда едет в Орду с поклоном. Поэтому с дипломатической точки зрения, если Путин примет это предложение и приедет в Вашингтон, это будет так, что князь приедет с поклоном в Орду. И ничего хорошего ему там не скажут — отшлепают и отправят обратно с пожеланием, чтобы вел себя хорошо и не бунтовал. Поэтому у нас вот такая холодная война. Трамп просто говорит: «Володя, я тебе даю еще один шанс выйти из угла, в который ты сам себя загнал».

Что получается: Трамп вроде как поздравил Путина, они поговорили по телефону — и моментально разошлись. После этого Трамп сразу подписал огромный военный бюджет, поставил министром иностранных дел «ястреба» из ЦРУ . Кстати, тоже интересная вещь: он меняет дипломатов на военных, а военных — на дипломатов. И таким образом сделал советником по национальной безопасности Болтона, который очень критически относится к России. Но в то же время, сразу на две-три позиции в государстве, обычно занимаемыми дипломатами, он поставил пророссийских «ястребов» — сразу после приглашения Путину приехать в США.

— Когда Трампа избрали, в России был едва ли не праздник: все радовались и рассчитывали, что он будет за них, будет поддерживать политику Путина. Но оказалось, что все не так. Хотя с другой стороны, некоторые эксперты говорят, что он огибает какие-то моменты, не говорит прямо…

— Какие?

— Каких-то конкретных резких высказываний касаемо Путина нет, но намеки — более чем прозрачны, особенно, что касается связей американского и российского президентов. Однако хотелось бы понять, почему Россия считала, что Трамп будет ее поддерживать, а в итоге этого не случилось?

— Ничего общего Трамп с Путиным не имеет: один высокий — другой низенький; один лысый — у другого много волос; у одного ни одной женщины — у другого много женщин; у одного очень много денег, но он их показать не может — а у другого денег меньше, но он их показывает и все думают, что он крупнейший миллиардер в мире; один является кагэбэшником — другой является бизнесменом. Ничего общего между ними нет, и никаких отношений они между собой не имели. Уже идет второй год расследования — и ничего найти не могут. Все это брехня.

И все, что реально показывают на этих «левых» пророссийских передачах — ненависть к Трампу и готовность пойти на что угодно, чтобы его очернить: проститутки писают на постель, сговор со шпионами, в общем черти что. Трамп действует так, как и говорил: для него Америка на первом месте. И он строго придерживается этой линии. Более того, у него получается — и это злит Россию. Потому что она не хотела Трампа.

— Она и Клинтон не хотела.

— И не хотела Клинтон. Россия хочет только одного человека — Путина. Там считают, что это единственный человек, который может управлять страной и миром. Почему Россия выступала как бы за Трампа? Не потому, что Трамп должен был быть к ней дружелюбным, а потому что они верили в то, во что верили наши левые социалисты: что Трамп — клоун, что Трамп — это Жириновский. И что если он будет президентом, то Америке придет конец, он ее прикончит. Что Америка расколется, она ничего не сможет сделать, и в итоге рассорится с Европой, со всеми. И уже тогда бы Россия стала великой державой, и никто ее уже не смог бы остановить — разве что Китай , но с Пекином они договорились бы, там ведь такой же диктатор сидит.

Но в Москве очень быстро поняли, что от «Трамп — наш до Трамп — чмо» оказался очень маленький промежуток. Никаких пророссийских чувств у Трампа нет — он прагматик, он стратег, он понимает, что с Россией ему придется договариваться — это огромная ядерная держава, которая ведет себя, как Германия в 1936 году, даже в 1938-м. И также он понимает, что с ними придется говорить жестко. Поэтому на публике он не загоняет Путина в угол, но мне кажется, что с глаза на глаз он будет с ним говорить жестко.

— Что может поменяться после их разговора, если таковой состоится?

— Мне кажется, ничего не поменяется. Потому что Путин отравлен властью, он сильно болен и ведет себя, как обыкновенный диктатор: будь то Сталин, будь то Гитлер, будь то Мао Цзе Дун. Такой себе диктатор 21 века. И в дальнейшем он все больше и больше будет насиловать собственный народ, потому что деньги будут кончаться, а изоляция — нарастать. И вся надежда будет на то, что российский народ проснется и начнет действовать. Но мне лично кажется, что он не проснется.

Раньше я думал, что украинцы и россияне — это один народ, что разницы между ними нет. Пока не случился Майдан. Тогда я стал понимать, что разница огромная. И состоит она в том, что украинцы не знают, кто у них будет следующим президентом, а это очень важно, хоть им так и не кажется. Однако именно так обстоят дела во всем цивилизованном мире.