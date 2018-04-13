Экс-глава ФБР Коми в своей книге сравнил Трампа с мафиози

Как передает агентство Associated Press, получившее в свое распоряжение копию книги под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом» и основанный на ожидании «личной преданности».

По данным газеты

The New York Post, которая также приводит выдержки из мемуаров экс-директора ФБР, Трамп сам просил Коми провести расследование скандального эпизода, содержавшегося в так называемом досье, составленном его политическими противниками.

Как утверждается в книге, Трамп просил Коми о проведении расследования, поскольку американского лидера беспокоило, что его супруга Мелания может счесть, что в этих утверждениях есть «даже один процент правды».

"Он просто продолжал эту тему, без всякого понуждения объясняя, почему это утверждение не может быть правдой, завершив все это заявлением о том, что он думал о том, чтобы попросить меня расследовать это утверждение с тем, чтобы доказать его лживость. Я сказал, что все зависит от него", — пишет Коми (цитата по ТАСС ).

Беседа президента Трампа с Коми, занимавшим в тот момент пост главы ФБР, по данным газеты, состоялась 27 января 2017 года, через неделю после инаугурации Трампа и спустя несколько дней после публикации скандального досье. По словам Коми, он предупредил Трампа о том, что расследование «может создать впечатление о том, что он лично является объектом расследования». Трамп, по версии экс-директора ФБР, согласился с тем, что Коми, возможно, прав, однако продолжал отстаивать свою позицию.

Компрометирующее досье на Трампа собиралось с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США , выступавших с критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты Wall Street Journal . Позже к работе над досье подключился бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил . Когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако работу над досье поддержали демократы.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и политической охотой на ведьм.

Трамп и его штаб не испытывали никакого беспокойства по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы президента США 2016 года, но хотели преподнести это так, чтобы извлечь для себя максимальную политическую выгоду. Такое мнение, как сообщает телекомпания, выразил Джеймс Коми в своих мемуарах.

По словам Коми, его неприятно поразило, насколько безразлично «эта команда Трампа» говорила о вмешательстве извне в выборы 2016 года. Скорее «они обсуждали, как представить данные на этот счет так, чтобы извлечь максимальную политическую выгоду», говорится в его мемуарах.

Экс-глава ФБР обратил внимание на то, что, в отличие от своих предшественников Джорджа Буша-младшего Барака Обамы , Трамп с командой совершенно откровенно говорили о переговорах и политической стратегии в присутствии члена разведывательного сообщества. В этом смысле республиканец и его окружение напомнили экс-главе ФБР членов мафиозного клана, нарочно стремящихся сделать своими сообщниками всех вокруг, подытожил Коми.

В мае прошлого года Трамп отправил Джеймса Коми в отставку, заявив, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на эту должность летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. Трамп на этот пост назначил Кристофера Рэя.