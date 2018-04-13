СМИ назвали восемь возможных целей американских ударов по Сирии 

Как сообщил телеканалу источник, сирийские военные перебросили значительное количество самолётов на подконтрольные России аэропорты в надежде, что Вашингтон «не сможет нанести удар по ним».
США обвиняют Дамаск в применении химоружия в сирийском городе Дума в начале апреля. Власти арабской республики причастность к возможной атаке отвергают.
Дональд Трамп среди возможных ответных действий допускал нанесение ударов по позициям сирийских войск. Накануне американский лидер предупредил, что атака может быть осуществлена «как очень скоро, так и совсем не скоро».