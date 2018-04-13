Небензя не исключает войны Москвы с Вашингтоном 

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от военного удара по Сирии и не исключил возможность войны Москвы с Вашингтоном, сообщает Reuters.
Такое заявление он сделал после закрытого заседания Совбеза ООН, запрошенного Боливией. Задача первой важности, по словам постпреда России, избежать опасности войны.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует нанести ракетный удар по Сирии в ответ на сообщения о применении химоружия режимом Асада в городе Дума, где погибли более 40 мирных жителей.