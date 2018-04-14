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Макрон обсудил с Трампом и Мэй удары по Сирии
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Макрон обсудил с Трампом и Мэй удары по Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает Елисейский дворец.
"Он поприветствовал великолепное взаимодействие нашей (французской — ред.) армии с армиями наших британских и американских союзников в ходе операции против химического потенциала сирийского режима, задачи которой были выполнены", — сообщили в администрации президента Франции.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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