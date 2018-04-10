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Лавров: США должны предоставить КНДР «железобетонные» гарантии безопасности
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Лавров: США должны предоставить КНДР «железобетонные» гарантии безопасности 

ТАСС 10 апреля 2018
Гарантии обеспечения безопасности, которые США могут предоставить КНДР, должны быть «железобетонными» — Лавров.
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