Экс-глава ФБР назвал Трампа вруном и сравнил с мафиози

Как пишет Коми в книге «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство» (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership), на закрытом обеде в Белом доме через неделю после инаугурации Трамп сказал ему: «Мне нужна преданность. Я жду преданности». «Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми „Быка“ (Гравано) из „Коза Ностры“, — отметил экс-директор ФБР в книге. Коми ответил на эту реплику молчанием, после чего Трамп во время обеда еще раз напомнил, что ему „нужна честная преданность“.

Как отмечает газета Washington Post , в своих мемуарах, которые должны появиться в продаже на следующей неделе, Коми описывает президента как „отъявленного вруна“, действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя „кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал“ всех сотрудников кабинета.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы . В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон . Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.