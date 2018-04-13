Украина и Азербайджан намерены укрепить стратегическое партнерство

П. Порошенко и И. Алиев уделили особое внимание организации 6-го заседания Совета президентов Украины и Азербайджана , которое состоится в рамках ожидаемого визита в Украину азербайджанского лидера. Кроме того, П. Порошенко и И. Алиев обсудили подготовку к проведению 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и других двусторонних мероприятий в стратегически важных сферах взаимодействия, а также договорились открыть в Киеве Торговый дом Азербайджана.

По итогам 2017 года товарооборот двух стран составил 770,4 млн долларов, увеличившись в 2,7 раза против 2016 года. —0—