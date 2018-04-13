Ещё
Украина и Азербайджан намерены укрепить стратегическое партнерство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина и Азербайджан намерены укрепить стратегическое партнерство 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 12 апреля /Синьхуа/ — Сегодня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидеры двух стран договорились укрепить стратегическое партнерство. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
П. Порошенко и И. Алиев уделили особое внимание организации 6-го заседания Совета президентов Украины и Азербайджана, которое состоится в рамках ожидаемого визита в Украину азербайджанского лидера. Кроме того, П. Порошенко и И. Алиев обсудили подготовку к проведению 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и других двусторонних мероприятий в стратегически важных сферах взаимодействия, а также договорились открыть в Киеве Торговый дом Азербайджана.
По итогам 2017 года товарооборот двух стран составил 770,4 млн долларов, увеличившись в 2,7 раза против 2016 года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Помощник президента США по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Т. Боссерт уходит в отставку -- Белый дом Срочно: пожар произошел в здании Trump Tower в Нью-Йорке Ким Чен Ын подтвердил встречу с президентом Республики Корея 27 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии207
Названы возможные цели для удара США по Сирии448
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники302
Суд изменил приговор Улюкаеву225
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии70
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение