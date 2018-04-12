«Огонь и ярость» Трампа: какие шаги могут предпринять США против Сирии 

После неподтверждённых сообщений о применении властями САР химического оружия в городе Дума президент США Дональд Трамп позволил себе резкие высказывания на своей странице в Twitter. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов применить новые, «умные», ракеты против Сирии, и посоветовал России «готовиться» к ударам. Однако в следующем сообщении риторика была прямо противоположной — глава Белого дома призвал прекратить гонку вооружений. О возможных вариантах действий Вашингтона — корреспондент RT Игорь Жданов.