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«Огонь и ярость» Трампа: какие шаги могут предпринять США против Сирии
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«Огонь и ярость» Трампа: какие шаги могут предпринять США против Сирии 

RT на русском 46 минут назад
После неподтверждённых сообщений о применении властями САР химического оружия в городе Дума президент США Дональд Трамп позволил себе резкие высказывания на своей странице в Twitter. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов применить новые, «умные», ракеты против Сирии, и посоветовал России «готовиться» к ударам. Однако в следующем сообщении риторика была прямо противоположной — глава Белого дома призвал прекратить гонку вооружений. О возможных вариантах действий Вашингтона — корреспондент RT Игорь Жданов.
RT на русском: последние новости
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