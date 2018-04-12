Помпео назвал Россию уникальной, но не исключительной страной, как США 

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Россия играет на мировой арене уникальную, но, в отличие от США, не исключительную, роль. Это утверждал в четверг Майкл Помпео, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.
"Наша — уникальная, исключительная страна. Россия — уникальная, но не исключительная", — сказал Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. «Она [Россия] ведет себя таким образом, который разительно отличается от того, который мы [США] можем когда-либо рассматривать», — считает претендент на должность руководителя американского внешнеполитического ведомства.
В настоящее время Помпео является директором Центрального разведывательного управления США.