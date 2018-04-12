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СМИ назвали потенциальные цели США в Сирии
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СМИ назвали потенциальные цели США в Сирии 

Авторадио 48 минут назад
США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химоружия, пишет «Интерфакс». Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС страны по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по нашим объектам. Накануне президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии в ответ на возможное применение химоружия в сирийском города Дума. В среду зону у сирийского побережья объявили опасной для полетов авиалайнеров.
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