Италия не будет вводить войска в Сирию 

Италия решила не вводить войска в Сирию, однако предоставят союзникам логистическую поддержку, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони, сообщает "Газета.ру".
В разговорах с главами союзных стран премьер подтвердил «твердое осуждение» нарушений прав человека и насилия, которое применяется против мирного населения Сирии.
Также ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора обсудили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что целью США в Сирии является победа над запрещенной в РФ и других странах террористической организацией «Исламское государство». При этом США не будут ввязываться в гражданскую войну в стране.