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Помпео поддерживает предоставление Украине «оборонительных вооружений»
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Помпео поддерживает предоставление Украине «оборонительных вооружений» 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео в четверг заявил, что поддерживает предоставление Украине «оборонительных вооружений» и сохранение антироссийских санкций до полного выполнения минских соглашений.
"Поддерживаете ли вы продолжение поставок «оборонительных летальных вооружений» украинцам, чтобы они могли защищать себя?" — спросил его сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман.
"Да, сенатор", — ответил Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
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