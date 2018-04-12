Украина собралась сильнее влезть в долги

Нацбанк Украины намерен привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на первого заместителя главы регулятора Дмитрия Сологуба.

«На 2018-2019 годы мы ожидаем размещение на четыре миллиарда долларов», — сказал он. По его словам, в 2018 году планируется привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.

В январе 2018 года украинский регулятор сообщил, что задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 12,1 миллиарда долларов. По данными украинского министерства финансов , по состоянию на февраль государственный долг страны вырос до 76,76 миллиарда долларов.