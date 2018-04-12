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Украина собралась сильнее влезть в долги
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Украина собралась сильнее влезть в долги 

Lenta.ru 49 минут назад
Нацбанк Украины намерен привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на первого заместителя главы регулятора Дмитрия Сологуба.
«На 2018-2019 годы мы ожидаем размещение на четыре миллиарда долларов», — сказал он. По его словам, в 2018 году планируется привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.
В январе 2018 года украинский регулятор сообщил, что задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 12,1 миллиарда долларов. По данными украинского министерства финансов, по состоянию на февраль государственный долг страны вырос до 76,76 миллиарда долларов.
МВФ в 2015 году утвердил новую кредитную программу Украины, размер которой составил 17,5 миллиарда долларов. Предыдущая программа от 2014 года осталась незавершенной. В рамках новой программы Киев уже получил четыре транша на 8,4 миллиарда долларов. Последний перевод был осуществлен в апреле 2017 года, следующий транш Нацбанк Украины ожидает в третьем квартале 2018 года, сообщает РИА «Новости» Украина.
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