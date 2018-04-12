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Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
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Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских 

Lenta.ru 1 час назад
Такое заявление он сделал в сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США, передает AFP.
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