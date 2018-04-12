Глава Пентагона рассказал о целях присутствия США в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса рассказал о целях присутствия США в Сирии

РИА Новости. "Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии — победа над ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ и других стран), мы не будем вмешиваться в гражданскую войну", — цитирует главу Пентагона

Он вновь обвинил Россию в поддержке руководства Сирии и подрыве усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в этой стране. Сирии.

"Мы привержены прекращению войны через организованный ООН переговорный процесс в Женеве, но он не достигает успеха, потому что Россия продолжает блокировать эти усилия, но это не означает, что мы сдадимся", — заявил Мэттис.

Он напомнил, что нанесенный в прошлом году удар по Сирии был ответом на химическую атаку, которую США считают непростительной.