Глава Пентагона рассказал о целях присутствия США в Сирии 

Министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса рассказал о целях присутствия США в Сирии.
"Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии — победа над ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ и других стран), мы не будем вмешиваться в гражданскую войну", — цитирует главу Пентагона РИА Новости.
Он вновь обвинил Россию в поддержке руководства Сирии и подрыве усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в этой стране. Сирии.
"Мы привержены прекращению войны через организованный ООН переговорный процесс в Женеве, но он не достигает успеха, потому что Россия продолжает блокировать эти усилия, но это не означает, что мы сдадимся", — заявил Мэттис.
Он напомнил, что нанесенный в прошлом году удар по Сирии был ответом на химическую атаку, которую США считают непростительной.
Ранее стало известно, что к берегам Сирии из пункта постоянной дислокации в Вирджинии вышла ударная группа кораблей ВМФ США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".