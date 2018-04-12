Помпео: Китай представляет стратегический вызов для США

"Китай, безусловно, представляет стратегический вызов для Соединенных Штатов Америки", — сказал Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

Однако, отметил он, Вашингтону нужно найти точку для сотрудничества с Пекином, «которое имеет смысл для Америки». «Там, где этого нет, мы можем противостоять им», — добавил он.