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Помпео: Китай представляет стратегический вызов для США
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Помпео: Китай представляет стратегический вызов для США 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Китай сегодня представляет стратегический вызов для США, но Вашингтону также нужно работать с Пекином там, где это нужно. Об этом заявил в четверг Майкл Помпео, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.
"Китай, безусловно, представляет стратегический вызов для Соединенных Штатов Америки", — сказал Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
Однако, отметил он, Вашингтону нужно найти точку для сотрудничества с Пекином, «которое имеет смысл для Америки». «Там, где этого нет, мы можем противостоять им», — добавил он.
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