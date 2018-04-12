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Трамп: Помпео станет отличным госсекретарем
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Трамп: Помпео станет отличным госсекретарем 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в твиттере выразил уверенность в том, что кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео отлично проявит себя на данной должности.
"Удачи Майку Помпео на сегодняшних слушаниях по его утверждению. Он будет отличным госсекретарем!" — написал Трамп.
Ранее кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил об окончании мягкой политики США по отношению к России.
По его словам, действия нынешней администрации Трампа дают понять, что стратегия национальной безопасности президента США «по праву назвала Россию угрозой нашей стране».
После отставки Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа США, ведомство временно возглавляет его первый заместитель Джон Салливан.
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