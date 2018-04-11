СМИ: Мэй заявила Трампу, что ждет доказательств химатаки в Сирии

Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии

Издание уточнило, что беседа с американским лидером не убедила Мэй принять участие в «быстрой расплате». Также стало известно, что эксперты из ОЗХО пока лишь готовятся к посещению пригорода Дамаска , только после этого Великобритания примет решение по этой проблеме.

Ранее появилась информация о том, что правительственные войска Сирии провели химатаку на мирное население города Дума , который находится в Восточной Гуте. Однако официальный Дамаск опроверг данные сообщения.