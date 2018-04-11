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СМИ: Мэй заявила Трампу, что ждет доказательств химатаки в Сирии
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СМИ: Мэй заявила Трампу, что ждет доказательств химатаки в Сирии 

360tv.ru 11 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом сказала, что Лондон не спешит присоединяться к нанесению ударов по Сирии. Прежде британская сторона хочет получить доказательства предполагаемой химической атаки, которая произошла в арабской стране. Об этом сообщила газета The Times.
Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии
The Times.
Издание уточнило, что беседа с американским лидером не убедила Мэй принять участие в «быстрой расплате». Также стало известно, что эксперты из ОЗХО пока лишь готовятся к посещению пригорода Дамаска, только после этого Великобритания примет решение по этой проблеме.
Ранее появилась информация о том, что правительственные войска Сирии провели химатаку на мирное население города Дума, который находится в Восточной Гуте. Однако официальный Дамаск опроверг данные сообщения.
США отправили свои военные корабли ближе к границам Сирии. Атомный авианосец США Harry Truman, сопровождающий ракетный крейсер USS Normandy, и четыре эсминца направились к Средиземному морю. Министерство обороны США подчеркнуло, что данная операция является частью регулярной ротации сил.
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