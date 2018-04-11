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The Times узнала об отказе Мэй поддержать «быстрое возмездие» в Сирии
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The Times узнала об отказе Мэй поддержать «быстрое возмездие» в Сирии 

Ведомости 11 апреля 2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась поддержать военный удар по Сирии без доказательств применения в городе Дума химического оружия, сообщает The Times. От участия в «быстром возмездии» Мэй воздержалась, поскольку инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовы посетить пригород Дамаска, в котором, могло погибнуть как минимум 40 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что решение по Сирии он примет в течение 48 часов. Ответственность за якобы совершенную химическую атаку он возложил на Сирию, а также поддерживающую Дамаск Россию и Иран. По информации агентства Reuters, Вашингтон рассматривал вариант международного возмездия. Эксперты указывали на возможную поддержку кампании со стороны Франции. Президент страны Эмманюэль Макрон заявлял, что сирийский лидер Башар Асад пересек «красную линию».
Произошедшее в сирийской Гуте Мэй обсудила по телефону с Трампом и Макроном. Стороны осудили возможную химическую атаку и пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества, передавал Sky News.
В ходе заседаний СБ ООН, прошедших в ночь на 11 апреля по московскому времени, Россия заблокировала американский проект резолюции о замене группы экспертов Организации объединенных наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Из документа следовало, что расследованием случаев применения химического оружия в Сирии должна заниматься новая миссия ООН (UNIMI). Российский проект документа, указывающий на обязательный выезд экспертов ОЗХО на место предполагаемой химической атаки, не набрал большинства.
Ведомости: последние новости
The Times узнала об отказе Мэй поддержать «быстрое возмездие» в Сирии SANA опубликовало видео работы сирийских ПВО по ракетным целям Трамп рассказал о возможном военном ответе властям Сирии
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