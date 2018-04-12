МИД обвинил Запад в нагнетании военных настроений

По ее словам, наши западные партнеры сделали все возможное, чтобы в течение последних двух дней в мире установилось ощущение грядущей войны в связи с ситуацией в Сирии

Кто из вас не задал себе вопрос — это что, война?! Ведь все делалось для того, чтобы это решение было принято

— Мария Захарова.