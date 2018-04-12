МИД обвинил Запад в нагнетании военных настроений 

Министерство иностранных дел России обвинило Запад в создании обстановки военных настроений в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, наши западные партнеры сделали все возможное, чтобы в течение последних двух дней в мире установилось ощущение грядущей войны в связи с ситуацией в Сирии.
Кто из вас не задал себе вопрос — это что, война?! Ведь все делалось для того, чтобы это решение было принято
— Мария Захарова.
Сирийский вопрос зазвучал особенно остро после того, как страны Запада заявили о том, что сирийская армия ответственна за химическую атаку в населенном пункте Дума в Восточной Гуте. Власти страны и министерство обороны России опровергает обвинения. Президент США Дональд Трамп заявил, что США может нанести по Сирии ракетный удар.
А тем временем британские СМИ сообщают, что самолеты местных военно-воздушных сил находятся в полной боевой готовности для атаки на Сирию. Воздушные судна находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири — это британская военная база на Кипре.