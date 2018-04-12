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Силовое решение сирийского конфликта недопустимо, заявили в МИД
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Силовое решение сирийского конфликта недопустимо, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва считает, что решать сирийский вопрос силовым путем недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым", — сказала она на брифинге в Москве.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы «предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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