Силовое решение сирийского конфликта недопустимо, заявили в МИД

"Мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым", — сказала она на брифинге в Москве.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы «предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента».

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>