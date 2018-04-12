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Госдума нашла плюсы для СНГ после выхода Украины из Содружества
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Госдума нашла плюсы для СНГ после выхода Украины из Содружества 

360tv.ru 54 минуты назад
В Государственной думе РФ назвали положительные моменты выхода Украины из СНГ. По мнению депутата Госдумы и директора Института стран СНГ Константина Затулина, это запустит интеграционные процессы внутри Содружества. Об этом сообщило РИА ФАН.
Константин Затулин добавил, что «теперь не надо делать скидку на Киев, который все время тормозил развитие СНГ и интеграционные процессы». Однако депутат усомнился, что Украина полностью прекратит отношения с организацией. Он считает, что «она попытается сыграть ту же игру, что и Грузия, то есть, уходя, остаться». Затулин связывает это с тем, Украине выгодно участвовать во многих соглашениях, которые заключены в рамках СНГ.
Грузия покинула СНГ в 2009 году, при этом Тбилиси участвует в более 70 соглашениях, заключенных
странами-участниками
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможном выходе страны из Содружества независимых государств (СНГ), а также об одностороннем прекращении некоторых положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.
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