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Германия отказалась от участия в операции в Сирии
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Германия отказалась от участия в операции в Сирии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Германия не собирается участвовать в возможной военной акции в Сирии. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, сообщает ТАСС.
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