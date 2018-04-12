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Германия отказалась от участия в операции в Сирии
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Германия отказалась от участия в операции в Сирии
Национальная Служба Новостей
1 час назад
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Фото:
Национальная Служба Новостей
Германия
не собирается участвовать в возможной военной акции в
Сирии
. Об этом заявила немецкий канцлер
Ангела Меркель
, сообщает
ТАСС
.
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