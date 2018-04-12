Трамп невразумителен как никогда

Помимо опубликованных в прошлую среду противоречивых заголовков «Вашингтон Пост» («Трамп поручил военным планировать вывод войск из Сирии ») и « Нью-Йорк Таймс » («Трамп перестал требовать немедленного вывода войск из Сирии») существуют и другие, не менее показательные примеры той сумбурности, что охватила в последнее время администрацию Трампа.

Оба автора добросовестно попытались разгадать неразгадываемое, а именно намерения нашего непредсказуемого президента, которые меняются столь же стремительно, как погода в Рапид-Сити, штат Южная Дакота. Президент Сирии Башар Асад полагал, вероятно, что президент Трамп действительно собирается выводить войска, и потому, видимо, счел себя вправе использовать химическое оружие при штурме города Дума 8-го апреля. Но после многих лет критики в адрес президента Барака Обамы за то, что тот жертвовал преимуществом внезапности при нанесении военных ударов, Трамп объявил, что американские ракеты — «чудесные, новые и умные!» — скоро ударят по Сирии.

Если «животное Асад», как любит называть его президент, не может понять логики Трампа, то в этом он не одинок. И дело не только в том, что Трамп постоянно меняет свое мнение, но и в том, что высказываемые им соображения зачастую просто невозможно понять. Например, на прошлой неделе Трамп сказал следующее: «Никто не был суровее по отношению к России … и с учетом сказанного, я думаю, что могу иметь очень хорошие отношения с президентом Путиным . Я думаю, что это возможно… достичь взаимопонимания с Россией — это хорошее дело… Поэтому, я считаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и если я бы добился этого, это было бы замечательно. И существует также огромная вероятность, что этого не произойдет. Кто знает? Правда?» Действительно, кто знает.

Бредятина Трампа о Владимире Путине была более чем понятна по сравнению с озвученными 29 марта комментариями касаемо торговой сделки между США Южной Кореей : «Я могу придержать соглашение до тех пор, пока не будет достигнута сделка с Северной Кореей . Все понимают, почему? Вы же знаете, правда? Это очень сильная карта, и я хочу удостовериться, что со всеми обошлись честно».

Я поинтересовался у целого ряда корейских экспертов, о рем шла речь, но никто из них также ничего не понял. Зачем Трампу проводить торговую сделку с Южной Кореей, чтобы повлиять на Северную Корею? Может быть, он планирует столь значительные уступки Ким Чен Ыну , что нужно будет будет заставить Сеул смириться с этим. Или он просто путает Северную и Южную Корею — такую ошибку он допускал и раньше. Разве ж кто-то вообще разбирается в этих Кореях?

Большинство президентов вступают в должность, обладая относительно неглубокими знаниями о внешней политике и многому учатся в процессе. Трамп знал меньше любого из своих предшественников и узнал также меньше каждого. Постоянно затуманивающая его мышление дымка не рассеялась ни на йоту, а наоборот становится все беспросветнее.

Именно так и бывает, когда человек функционально неграмотен: Трамп может, но совершенно не хочет читать, а потому неспособен к длительному обучению. Как писало однажды наше издание, «он редко читает даже суточную разведывательную сводку для президента — документ, в котором излагается наиболее актуальная информация, собранная американскими спецслужбами в горячих точках по всему миру».

Вместо того, чтобы полагаться на написанное, Трамп слушает недоумков, выступающих по «Фокс Ньюз». Ранее я предположил, что «Фокс Ньюз» — вроде RT для Трампа, но это не совсем правильно: Путин слишком умен, чтобы поверить в то, что говорят его собственные пропагандисты. А Трамп нет: если в передаче «Фокс и друзья» ему скажут, что в Соединенные Штаты собирается вторгнуться «караван» беженцев из Центральной Америки, он станет беззаветно вторить их истерии.

Трамп гордится отсутствием у него «книжных знаний». Во время кампании 2016 года он хвастался, как отмечала наша газета, что «много читать ему не нужно, поскольку правильные решения он принимает с использованием очень небольшого количества знаний помимо тех, что у него уже были, плюс слова „здравый смысл“». На практике политика Трампа противоречит любому смыслу, будь то здравому или иному.

Он пытается обсудить условия ядерной сделки с Северной Кореей, но в то же время угрожает разорвать соглашение с Ираном . Он угрожает торговой войной с Китаем , но при этом просит у него помощи, чтобы убедить Северную Корею заключить сделку. Он намерен выйти из иранского ядерного соглашения из-за своей якобы обеспокоенности в отношении этой страны, но в то же время преподносит ему Сирию на блюдечке с голубой каемочкой. По крайней мере, так было до последней химической атаки. Теперь он готовится бомбить Сирию в качестве прелюдии то ли к еще более серьезному вмешательству, то ли к отводу войск. Кто знает, что произойдет дальше с таким «очень стабильным гением» у руля?

Трамп гордится своей непредсказуемостью, но, как показала атака в Сирии, президенту придется заплатить определенную цену за вынужденные попытки врагов и союзников разгадать его намерения.