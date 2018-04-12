Трамп удивился отсутствию благодарности США за действия в Сирии

При этом глава государства выразил удивление отсутствию благодарности США за это.

"Соединенные штаты под руководством моей администрации проделали огромную работу по избавлению региона от ИГ. Где же наше: «Спасибо тебе Америка?», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что никогда не обозначал конкретные сроки нанесения ударов по Сирии. Накануне Трамп призвал Россию готовиться к тому, что США нанесут ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийской Думе

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