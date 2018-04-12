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Трамп удивился отсутствию благодарности США за действия в Сирии
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Трамп удивился отсутствию благодарности США за действия в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Соединенные Штаты под руководством его администрации проделали огромную работу по борьбе с "Исламским государством" в Сирии.
При этом глава государства выразил удивление отсутствию благодарности США за это.
"Соединенные штаты под руководством моей администрации проделали огромную работу по избавлению региона от ИГ. Где же наше: «Спасибо тебе Америка?», — написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что никогда не обозначал конкретные сроки нанесения ударов по Сирии. Накануне Трамп призвал Россию готовиться к тому, что США нанесут ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийской Думе.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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